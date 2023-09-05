В Египте предложили пересмотреть инструменты климатического финансирования Африки

Это необходимо для того, чтобы континент получал справедливую долю для осуществления зеленого перехода, отметил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Египет выступает за пересмотр инструментов климатического финансирования, чтобы Африканский континент получал справедливую долю для осуществления зеленого перехода. Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, выступая на Африканском климатическом саммите в Найроби.

"Африканские и другие развивающиеся страны сталкиваются с трудностями в финансировании, пытаясь претворить в жизнь свои планы по борьбе с изменением климата и зеленому переходу", - сказал Мадбули. "Позиция Египта в этом плане сосредоточена на нескольких моментах, а именно на необходимости пересмотра имеющихся инструментов финансирования и перехода к льготному финансированию и грантам для ускорения темпа необходимых преобразований", - подчеркнул премьер. По его словам, Египет настаивает на "пересмотре [направлений] инвестиционных потоков, чтобы гарантировать Африканскому континенту получение справедливой доли финансирования".

"С нетерпением ожидаем предстоящий саммит по климату в Дубае, который станет прорывом в выполнении обязательств развитых стран ежегодно предоставлять $100 млрд на климатическое финансирование", - сказал Мадбули.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет под председательством ОАЭ в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.