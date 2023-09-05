В ЦБ заявили, что вопрос валютного риска при расчетах цифровым рублем требует проработки

Регулятор ранее сообщал, что видит в третьей форме национальной валюты потенциал для проведения международных расчетов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Использование цифрового рубля во внешнеэкономической деятельности требует решения большого количество вопросов, в том числе связанных с валютным риском при конверсии. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Пользователям хочется, чтобы цифровой рубль превращался в цифровой юань незаметно, в какой-то момент происходит конверсия - тут вопрос, кто берет валютный риск на себя? Вопросы использования в международных расчетах, конечно, пока являются гораздо более открытыми, чем вопросы использования для целей внутреннего денежного обращения. Еще раз подчеркну - внедрение цифрового рубля мотивировано соображениями развития внутреннего обращения в дополнение к существующим формам платежа, и мы рассчитываем, что это дополнение будет полезным и востребованным", - сказал он.

Регулятор ранее сообщал, что видит в третьей форме национальной валюты потенциал для проведения международных расчетов. Банк России заложил возможность трансграничного международного взаимодействия при разработке цифрового рубля. Взаимодействие возможно двух видов: подключение платформы цифрового рубля к платформе цифровой валюты другой страны или создание общего, международного центра расчетов. В ЦБ отмечали, что ведут переговоры о возможной интеграции платформ национальных цифровых валют с заинтересованными странами.