5 сентября, 14:09
Колебания курса рубля

В ЦБ заявили, что на курс рубля продолжает влиять повышенный объем импорта

На курс рубля продолжает влиять повышенный объем импорта - зампред ЦБ.

Новость дополняется 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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