5 сентября, 14:14

Путин: создание морского комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке идет полным ходом

По словам президента, проект позволит нарастить поставки российского сжиженного природного газа и будет способствовать расширению газификации Камчатского края

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позитивно оценил темпы создания морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке.

"Благодаря скоординированным, слаженным действиям бизнеса, федерального правительства и региональных властей полным ходом идет строительство крупного морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа. Этот проект позволит нарастить поставки российского СПГ и будет способствовать расширению газификации Камчатского края", - сказал глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКамчатский край
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