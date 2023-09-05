Рост инфляции и ВВП РФ к концу года может оказаться на верхней границе прогноза ЦБ

Прогноз будет уточняться, сообщили в Банке России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень роста ВВП России к концу года, вероятно, будет находиться в верхней границе прогноза в 1,5-2,5%. Об этом журналистам заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Прогноз будем уточнять. Текущая статистика показывает - рост по итогам этого года идет ближе к верхней границе прогноза", - сказал Заботкин в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

Он также добавил, что показатель годовой инфляции в РФ также складывается ближе к верхней границе прогнозного диапазона Банка России в 5-6,5%. "С учетом данных за июль и оперативных данных за август, инфляция идет ближе к верхней границе диапазона, который был опубликован по итогам июльского заседания", - добавил он.