Путин: значительная работа по развитию городов Дальнего Востока проделана за два года

Президент напомнил, что в марте были рассмотрены мастер-планы пяти городов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты реализации мастер-планов развития дальневосточных городов.

"Мы сегодня продолжим обсуждение мастер-планов развития дальневосточных городов. Напомню, решение о запуске этой большой, комплексной программы, направленной на повышение качества жизни в дальневосточных регионах, было принято два года назад. И надо сказать, что за прошедшее время проделана значительная работа и уже есть определенные результаты", - сказал глава государства, открывая совещание по развитию дальневосточных городов.

Он также напомнил, что в марте 2023 года были рассмотрены мастер-планы еще пяти городов. "В их числе - Улан-Удэ, Чита, Южно-Сахалинск и два БАМовских города - Северобайкальск и Тында. По ним также приняты долгосрочные комплексные меры, началась активная работа. Рассчитываю, что в ближайшее время граждане также смогут увидеть ее первые результаты", - добавил Путин.