Авиакомпания "Азимут" запустит регулярные рейсы из Сочи в Саранск

Полеты будут выполняться один раз в неделю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Азимут" с 25 сентября намерена открыть новое направление из Сочи в Саранск, сообщается на официальном сайте компании.

"Авиакомпания "Азимут" с 25 сентября приступает к выполнению рейса А4875/876 Сочи - Саранск - Сочи", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что рейсы будут выполняться один раз в неделю - по понедельникам.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - рейсы более 100 направлений по РФ и за рубеж.