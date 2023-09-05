Аксаков не исключил появления депозитов и кредитов в цифровых рублях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку заявил, что традиционная роль банков должна быть трансформирована

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кредитные организации в перспективе могут начать выдавать кредиты и открывать вклады в цифровых рублях. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая в рамках заседания экспертного медиаклуба "АиФ.Медиа".

"Традиционная роль банков должна быть трансформирована, допускаю что и депозиты, и кредиты будут в перспективе выдаваться в цифровых рублях", - сказал он.

Банк России неоднократно подчеркивал, что после введения цифрового рубля он будет использоваться как средство платежа, а не как средство накопления. Открывать вклады в цифровых рублях будет нельзя. Взять кредит в цифровых рублях также не получится. Цифровые счета откроются на платформе ЦБ РФ, банки смогут заводить клиентам счета цифрового рубля в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания. Владельцы цифровых денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.