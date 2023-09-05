Путин поручил продолжить очистку дальневосточных портов

По словам президента, необходимо эффективно утилизировать металлолом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Работу по очистке дальневосточных портов, в том числе от затонувших кораблей, нужно продолжать, заявил президент России Владимир Путин.

"Известно, что немало усилий прикладывается для очистки городов и портов от накопившегося за прошлые десятилетия бытового и промышленного мусора. Например, в Магадане, как известно, реализуется проект по подъему затопленных судов и благоустройству набережной, которая уже стала популярным местом для прогулок и отдыха. Такую работу, конечно же, надо продолжить. В том числе эффективно утилизировать металлолом", - сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов.