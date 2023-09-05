Путин призвал уделить внимание транспортной инфраструктуре в Магадане, Якутске и Анадыре

Говоря о мастер-планах Анадыря, Магадана и Якустка, президент отметил, что у них много схожих проблем - это в том числе суровый климат и сложная транспортная доступность

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ключевое внимание при создании мастер-планов Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций должно быть уделено созданию транспортной инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов.

Говоря о мастер-планах Анадыря, Магадана и Якустка, глава государства отметил, что у них много схожих проблем - это в том числе суровый климат и сложная транспортная доступность.

"Очевидно, что при подготовке мероприятий мастер-планов Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций ключевое внимание должно быть уделено созданию современной транспортной инфраструктуры, развитию надежного дорожного, воздушного, водного сообщения как с другими населенными пунктами Дальнего Востока, так и со всей Россией, чтобы люди могли быстро и по разумной цене добраться в нужное им место, причем без лишних пересадок", - указал Путин.

Он также обратил внимание, что "важнейшей задачей на этом направлении является формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России". "Для этого предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска, мы давно об этом говорим. Также планируется реконструкция федеральной автодороги "Колыма". Еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан. Он обеспечит круглогодичное движение по трассе "Колыма", - перечислил Путин.