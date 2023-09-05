Путин призвал выработать меры поддержки переезда медработников в города Дальнего Востока

По словам президента, специалисты требуются и в других отраслях, в том числе для выполнения инвестиционных проектов и реализации потенциала Якутска, Анадыря и Магадана

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки дополнительных решений по поддержке переезда в Якутск, Анадырь и Магадан новых медицинских кадров.

"Очевидно также и то, что необходимы дополнительные решения по поддержке переезда в эти города врачей, младшего, среднего медперсонала, в том числе по совершенствованию системы материального стимулирования", - сказал глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов.

По словам президента, специалисты требуются и в других отраслях, в том числе для выполнения инвестиционных проектов и реализации потенциала Якутска, Анадыря и Магадана. "Надо подумать над тем, как укрепить систему профессионального образования этих регионов, подстроить ее под текущие вопросы ключевых работодателей", - подчеркнул Путин.