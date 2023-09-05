В Новосибирске намерены запустить центр для управления энергосистемой трех регионов СФО

Объем инвестиций в проект составил 4,28 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Центр для управления энергосистемами Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай откроют в Новосибирске в 2024 году. Стоимость проекта - более 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В следующем году к 65-летию объединенного диспетчерского управления в целом Сибири завершим это строительство", - приводит пресс-служба слова главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова.

В комплексе зданий общей площадью 11,6 тыс. кв. м разместятся диспетчерские центры Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири и регионально-диспетчерского управления энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Объем инвестиций в проект составил 4,28 млрд рублей. Строительные работы начались в 2020 году.

Создание нового центра позволит ускорить принятие диспетчерами оперативных решений, добиться большей эффективности планирования, отметил глава правления Системного оператора ЕЭС Федор Опадчий. По словам губернатора области Андрея Травникова, запуск центра даст импульс для развития в регионе кластера цифровой энергетики.