Эксперт: Минфин может предложить временное решение для стабилизации рынка топлива

По словам заведующего сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, речь идет о механизме разовых экстравыплат, которым могут стать введение дополнительного коэффициента или слагаемого в расчете демпфера

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России вряд ли будет прибегать к радикальным решениям на топливном рынке - таким, как возврат к полным объемам выплат в рамках демпфирующего механизма. Более вероятным могут стать временные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщил ТАСС заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

"Я думаю, что возврат к полным выплатам по демпферу теоретически возможен, но все же не является базовым сценарием для Минфина. В этом случае оказывается, что горизонт планирования измеряется даже не месяцами, а неделями, и любое решение по налогам можно быстро изменить", - сказал он.

По словам Кондратьева, Минфин может предложить в текущей ситуации механизм разовых экстравыплат, которым могут стать введение дополнительного коэффициента или слагаемого в расчете демпфера, или же временное снижение, "обнуление" акциза на бензин, дизельное топливо с компенсацией регионам выпадающих бюджетных доходов.

"К снижению акцизов прибегали, например, некоторые европейские страны, столкнувшиеся с резким подорожанием топлива в 2022 году. Я думаю, что Минфин, скорее, будет пытаться предложить временное решение, не отказываясь от планов по сокращению выплат по демпферу в целом (утвержденных сейчас до конца 2026 года)", - добавил он.

Газета "Коммерсантъ" сообщала ранее со ссылкой на источники, что Минэнерго обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо. Официально эту информацию министерства не подтверждали.

В настоящее время топливный рынок регулируется, в том числе, демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. С 1 сентября заработала корректировка механизма, которая по сути сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.