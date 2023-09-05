Путин поручил активнее поддерживать местных производителей продуктов на Дальнем Востоке

По словам президента, одним из приоритетов является вопрос обеспечения доступными продовольственными товарами городов Дальнего Востока

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поддержки местных производителей продуктов в дальневосточных городах.

"Необходимо наращивать поддержку местных производителей, оказывать им всестороннюю помощь. Например, в Анадыре и Магадане с учетом доступной электроэнергии будет рентабельным строительство теплиц. Они помогут снизить цены на овощи и ягоды для местных жителей, во всяком случае, стабилизировать здесь эту ситуацию", - сказал глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов.

Президент отметил, что одним из приоритетов является вопрос обеспечения доступными продовольственными товарами городов Дальнего Востока. По словам Путина, продукты питания в них стоят дороже, чем в среднем по России, из-за географического положения, оторванности от крупных центров снабжения и достаточно высоких транспортных издержек - "естественно, на самолетах все привозят". Путин добавил, что особенно эта проблема касается Анадыря и Магадана.

Среди других приоритетов он отметил строительную сферу. По словам президента, тяжелые климатические условия в Анадыре, Магадане и Якутске "диктуют свои ограничения в строительстве, накладывают отпечаток на образ жизни в этих городах".

"И наша задача - с использованием современных строительных материалов и технологий, передовых градостроительных решений создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду, чтобы люди хотели здесь жить, работать, воспитывать детей, чтобы в эти районы, в эти регионы приезжали молодые специалисты", - подытожил Путин.