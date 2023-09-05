WIntershall Dea завершит отделение международного бизнеса от СП с РФ к середине 2024 года

В компании сообщили, что Wintershall Dea осуществляет полный уход из России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, планирует завершить юридическое отделение своего международного бизнеса от совместных предприятий с Россией к середине 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"В настоящее время компания осуществляет полный уход из России. В рамках этого процесса Wintershall Dea юридически отделяет свой российский бизнес. Международный бизнес Wintershall Dea по разведке и добыче полезных ископаемых и управлению выбросами углерода и водородными проектами должен быть отделен от всех совместных предприятий с российским участием. К ним относятся доли в совместных предприятиях в России, ее доля в Wintershall AG в Ливии (доля в 51%), в Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (доля в 50%) и ее доля в Nord Stream AG (15,5%)", - сказано в сообщении.

Юридическое разделение планируется завершить к середине 2024 года, отмечает Wintershall Dea.

Об уходе Wintershall Dea из России

17 января Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию. Wintershall выйдет из активов в РФ в соответствии с действующими юридическими обязательствами и зафиксирует убыток в 5,3 млрд евро от деконсолидации совместных предприятий в России.

Глава компании Марио Мерен сообщал, что Wintershall Dea рассматривает все меры по минимизации ущерба от ухода из России, в том числе подачу исков к властям РФ. Он также заявлял, что компания изучает доступные варианты выхода из российских активов и вывозит персонал из РФ. При этом Мерен затруднился назвать конкретные сроки полного выхода из России, отметив, что "это будет долгий процесс".

Wintershall Dea являлась одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2", выступает акционером оператора газопровода "Северный поток" (с долей в 15,5%), владеет 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент", а также вместе с "Газпромом" и австрийской OMV управляет совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение.