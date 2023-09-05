Украина может терять до 6,9% ВВП в год из-за невозвращения беженцев

При этом 6,7% уехавших считают, что за рубежом для их детей открываются лучшие перспективы, отмечается в исследовании "Центра экономических стратегий"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Многие из выехавших с Украины граждан не планируют возвращаться, из-за этого экономика страны может ежегодно терять до 6,9% ВВП. К такому выводу пришли аналитики украинской неправительственной организации "Центр экономических стратегий".

По данным исследователей, по состоянию на конец июня за границей находились 5,6-6,7 млн украинцев. "Большинство украинцев (63%), проживающих сейчас за рубежом, планируют вернуться на Украину. Однако неясно, вернутся ли все они на самом деле", - говорится в сообщении на сайте Центра. При этом 6,7% уехавших считают, что за рубежом для их детей открываются лучшие перспективы, отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, за рубежом могут остаться от 1,3 до 3,3 млн украинцев. "Невозвращение украинцев существенно повлияет на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% ВВП ежегодно", - делают вывод они.

Для исследования использовались данные двух опросов, проведенных в ноябре - декабре 2022 года и апреле - мае 2023 года.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что украинская экономика ежемесячно теряет около $2 млрд из-за того, что миллионы украинцев работают за границей. Он отмечал, что единственный способ исправить ситуацию - это создать условия для возвращения людей домой.

В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров (2010-2014) обращал внимание, что многие уехавшие с Украины квалифицированные специалисты сейчас зарабатывают по $1-2 тыс. Ими дорожат европейские работодатели, при этом, подчеркнул Азаров, нынешние украинские власти не делают ничего, чтобы привлечь обратно этих людей. Он также отмечал, что число украинских беженцев, которые уже не планируют возвращаться, неуклонно растет.