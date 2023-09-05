В Якутии намерены завершить строительство Жатайской судоверфи в 2024 году

На судоверфи ежегодно планируют выпускать по 10 судов для перевозок в рамках северного завоза

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Жатайская судоверфь в Якутии, которая займется строительством и ремонтом судов для арктических рек, должна быть достроена в 2024 году. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Стоимость стройки выросла на 1,1 млрд рублей, мы в прошлом году изыскали дополнительные средства, но, к сожалению, компания не смогла их освоить, поэтому Айсен Сергеевич [Николаев, глава Якутии] обратился с просьбой передать госпакет [акций] в собственность республики. Я попросил, чтобы регион выписал соответствующие гарантии, эти гарантии мы получили буквально сегодня. <…> Мы договорились на конец 2024 года [ввести в строй], и регион должен завершить полностью за свой счет все мероприятия", - сказал Мантуров.

В свою очередь глава республики Айсен Николаев подтвердил, что строительные работы будут завершены в 2024 году. "Мы в 2025 году будем закладывать первое судно Жатайской судоверфи", - резюмировал он.

Ранее региону было предоставлено более 4 млрд рублей для строительства верфи, строительные работы, отметил Мантуров, должны были завершить в 2020 году. В сентябре 2021 года региональные власти сообщали, что срок ввода в эксплуатацию судоверфи перенесен на 2022 год. В ноябре 2022 года сообщалось, что объект должен быть введен в 2023 году.

На Жатайской судоверфи, которая должна обеспечить судами арктические реки Якутии, ежегодно будет выпускаться по 10 судов для перевозок в рамках северного завоза. Объект строится на территории опережающего развития"Якутия" при поддержке Минпромторга России и Минвостокразвития России. Проект реализуется по федеральной госпрограмме "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений".