ЦБ: текущая ценовая динамика несет риски для возвращения инфляции к цели в 2024 году

Ее целевой уровень составляет 4%, отмечают аналитики в бюллетене "О чем говорят тренды"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Текущая ценовая динамика несет риски для возвращения инфляции в России к целевому уровню в 4% в 2024 году, отмечают аналитики ЦБ РФ в бюллетене "О чем говорят тренды".

"В июле - августе повышательный тренд в текущей динамике потребительских цен укрепился и распространился на многие группы товаров и услуг. Ослабление рубля, продолжающееся с середины 2022 года, достигло уровня, когда эффект переноса курса в потребительские цены усилился. <…> В результате текущая ценовая динамика с учетом ее сильной инерционности создает риски для возвращения инфляции к цели в 2024 году", - отмечают эксперты регулятора.

Аналитики департамента ЦБ указывают, что должно пройти время (несколько кварталов), прежде чем полностью проявится влияние ужесточения ДКП на нормализацию совокупного спроса в экономике и через него на разворот инфляционных тенденций. "Это требует более длительного, чем в похожих эпизодах в прошлые годы, сохранения жесткой денежно-кредитной политики»", - указывают они.

При этом в бюллетене подчеркивается, что решения Банка России по денежно-кредитной политике будут способствовать постепенному охлаждению динамики спроса и приведению ее в соответствие с возможностями расширения выпуска. "Это приведет к снижению инфляционного давления и возврату инфляции к 4% в 2024 году", - указано в документе.