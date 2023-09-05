В ЦБ заявили, что выдачи ипотеки по льготным программам в августе могли стать рекордными

Аналитики отметили, что ужесточение макропруденциальных требований с 1 октября, особенно в сегменте ипотеки под залог договора долевого участия, должно будет ограничить накопление рисков в этом сегменте и обеспечить сбалансированный рост даже на фоне повышенного спроса на льготную ипотеку

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Повышение ставок по рыночной ипотеке в августе может привести к дальнейшему переключению спроса на льготные программы. По предварительной оценке, объем выдач льготной ипотеки в августе мог стать рекордным и превысить 450 млрд рублей. Об этом сообщают аналитики ЦБ РФ в бюллетене "О чем говорят тренды".

Согласно представленным в бюллетене таблицам, объем выдач в рамках льготных ипотечных программ в августе мог превысить 450 млрд рублей (по данным на 25 августа).

"При этом в некоторых сегментах кредитования эффект от повышения ставки может быть немного искажен из-за действия льготных программ. В частности, повышение ставок по рыночной ипотеке в августе может привести к дальнейшему переключению спроса в этом сегменте на льготные программы, ставки по которым не меняются. По предварительной оценке, выдачи по льготным программам в августе могли стать рекордными", - говорится в сообщении.

Тем не менее, как отмечают аналитики ЦБ, ужесточение макропруденциальных требований с 1 октября, особенно в сегменте ипотеки под залог договора долевого участия, должно будет ограничить накопление рисков в этом сегменте и обеспечить сбалансированный рост даже на фоне повышенного спроса на льготную ипотеку.

По мнению аналитиков, также можно ожидать некоторого роста спроса на льготные автокредиты, но в меньшей степени, чем в ипотеке. Это объясняется тем, что механизм субсидирования работает через предоставление скидки на покупку автомобиля, а не ставки кредита. "Доля льготного кредитования в корпоративном сегменте невысока, поэтому эффективность трансмиссии повышения ключевой ставки в его динамику не будет значимо искажена", - поясняют аналитики.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что российские власти обсуждают корректировку механизма льготной ипотеки, в том числе повышение первоначального взноса до 20%. По словам Чебескова, повышение ключевой ставки в итоге позволяет банкам зарабатывать больше.

В настоящее время в России действуют несколько федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита: "Льготная ипотека на новостройки" под 8% годовых, "Семейная ипотека" под 6%, "Дальневосточная ипотека" под 2%, "Льготная ипотека для IТ-специалистов" под 5%, а также ипотека для новых регионов под 2%.