Аналитики ЦБ назвали повышенными темпы роста корпоративного и розничного кредитования

По их словам, важно, чтобы кредитный импульс "был достаточным, но при этом неизбыточным для поддержания ценовой стабильности"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Текущие темпы роста в сферах корпоративного и розничного кредитования находятся на высоком уровне. Об этом сообщают аналитики ЦБ РФ в бюллетене "О чем говорят тренды".

"Важно, чтобы кредитный импульс был достаточным, но при этом неизбыточным для поддержания ценовой стабильности. Другими словами, рост кредита в экономике должен быть умеренным. Текущие высокие темпы роста в сферах корпоративного и розничного кредитования этому требованию не соответствуют", - говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков ЦБ, в июле рост кредитования физических лиц замедлился до 1,6% с 1,9% м/м SA (месячное сравнение с поправкой на сезонность) в июне, в основном из-за динамики ипотечного портфеля. Темпы роста необеспеченных кредитов в июле ускорились до 1,5% с 1,4% м/м SA.

Рост автокредитов в июле продолжился ускоренными темпами и достиг 4% м/м SA. "Такая тенденция отражает процесс восстановления рынка автомобилей, в том числе реализацию отложенного спроса по мере увеличения предложения автомобилей на рынке", - добавляют аналитики.

Также в июле продолжилось ускорение роста рублевых кредитов нефинансовым организациям до 2,2% с 1,9% м/м SA. По оценкам аналитиков, динамика наблюдалась во всех сегментах по срочности на фоне увеличения спроса на финансирование как инвестиций, так и текущей деятельности.

Как заключают аналитики, повышение ключевой ставки в июле до 8,5% годовых и до 12% годовых в августе окажет влияние на динамику показателей банковского сектора. "Банки уже начали повышать ставки по своим кредитным и депозитным продуктам, что в итоге приведет к замедлению роста спроса на кредиты и увеличению привлекательности депозитов", - говорится в бюллетене.