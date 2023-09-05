Аналитики Банка России заявили, что рост экономики во II половине лета продолжился

Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рост экономики РФ во второй половине лета продолжился, несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства. Об этом сообщают аналитики Банка России в бюллетене "О чем говорят тренды".

"Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе", - говорится в бюллетене.

Аналитики отмечают, что в июле - августе экономика РФ продолжила расти сравнительно быстрыми темпами. По-прежнему увеличивают производство отрасли, поддерживаемые государственным спросом, а также отрасли, производящие потребительские товары и услуги. Аналитики ЦБ добавляют, что дальнейшее активное расширение розничного кредитования на фоне улучшения потребительских настроений и роста трудовых доходов дополнительно разогревает внутренний спрос.

В бюллетене ЦБ также отмечается, что рост устойчивых составляющих ценовой динамики и потребительских цен в целом существенно усилился. "Этому способствуют значительные ресурсные ограничения со стороны рынка труда, производственных мощностей и технологий. Важными проинфляционными факторами выступают усиление эффекта переноса от ослабления рубля и возросшие инфляционные ожидания", - заключают аналитики Банка России.