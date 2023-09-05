В ЦБ заявили, что после периода восстановления рост ВВП будет идти более умеренно

Аналитики в бюллетене "О чем говорят тренды" отметили, что рост российской экономики превысил свой потенциальный уровень

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рост российской экономики превысил свой потенциальный уровень, после периода восстановления он будет более умеренным, указывают аналитики ЦБ РФ в бюллетене "О чем говорят тренды".

"Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. Это означает, что после периода восстановления рост экономики будет идти более умеренными темпами. Предварительная оценка Росстата динамики ВВП во II квартале свидетельствует о замедлении квартального роста с 0,7% до 0,1% в квартальном выражении", - говорится в бюллетене.

При этом, по данным экспертов ЦБ, возможности для быстрого роста выпуска в большинстве отраслей, вероятно, исчерпаны.

"Таким образом, сложившиеся условия свидетельствуют о сохраняющемся смещении баланса рисков в сторону проинфляционных. Меры ДКП в сочетании с ожидаемым возвращением к параметрам бюджетного правила будут способствовать постепенному охлаждению внутреннего спроса и, соответственно, сбалансированному росту экономики при нахождении инфляции на цели", - отмечают эксперты регулятора.