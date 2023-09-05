Путин заявил, что обсудит мастер-планы развития городов Дальнего Востока на ВЭФ

Президент отметил, что принятые в ходе обсуждения решения в целом положительно отразятся на экономике и социальной сфере Анадыря, Магадана и Якутска и дадут дополнительный импульс к их развитию

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил продолжить обсуждение мастер-планов развития дальневосточных городов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится 10-13 сентября во Владивостоке. Сегодня глава государства провел совещание по развитию Анадыря, Магадана и Якутска.

"Уважаемые коллеги, благодарю за участие сегодня в совместной работе, в ближайшее время на площадке ВЭФ обсудим мастер-планы еще ряда городов Дальнего Востока", - такими словами Путин завершил совещание. В нем приняли участие члены правительства и главы некоторых дальневосточных регионов.

Президент отметил, что принятые в ходе обсуждения решения в целом положительно отразятся на экономике и социальной сфере трех городов и дадут дополнительный импульс к их развитию. "Проект списка мероприятий по развитию Анадыря, Якутска и Магадана, разосланный к совещанию, прошу взять за основу при подготовке перечня поручений, естественно, доработав его", - добавил Путин.