5 сентября, 15:40

Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жилье в Магадане и Якутске

Речь идет о тех жителях, чьи дома признали аварийными до сентября 2023 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Жителей Магадана и Якутска, чьи дома были признаны аварийными до сентября, нужно переселить в другие здания до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

"В Магадане и Якутске сохраняется большой объем аварийного жилого фонда. В этих городах - по аналогии с решениями, принятыми по Чите и Улан-Удэ, - прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года", - сказал глава государства. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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