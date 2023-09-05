Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жилье в Магадане и Якутске

Речь идет о тех жителях, чьи дома признали аварийными до сентября 2023 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Жителей Магадана и Якутска, чьи дома были признаны аварийными до сентября, нужно переселить в другие здания до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

"В Магадане и Якутске сохраняется большой объем аварийного жилого фонда. В этих городах - по аналогии с решениями, принятыми по Чите и Улан-Удэ, - прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года", - сказал глава государства.