Рада на год закрыла доступ к декларациям украинских чиновников, невзирая на требования ЕС

Под декларирование также не подпадают советники офиса президента Украины, сообщила депутат Ирина Геращенко

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала во втором чтении за законопроект о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников, однако доступ к реестру будет закрыт в течение года. Кроме того, под декларирование не подпадают советники офиса президента Украины, сообщила депутат Ирина Геращенко.

"К сожалению, советники офиса президента и другие должностные лица, имеющие высокие коррупционные риски, не будут декларироваться, в отличие от военных. К сожалению, декларации будут закрыты", - написала она в своем Telegram-канале.

Возобновление декларирования важно для выполнения Киевом рекомендаций ЕС, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в союз. В связи с закрытием доступа к реестру деклараций депутат Рады Ярослав Железняк уже выразил сомнения в том, что западные партнеры, в том числе МВФ, засчитают Киеву возобновление декларирования как выполненное. "Вот прям очень-очень плохое время выбрано для всей этой истории с проблемами по возвращению деклараций", - написал он в своем Telegram-канале.

Оба депутата также отмечают, что во время голосования за законопроект была предложена поправка, которая сразу открыла бы доступ к реестру деклараций. Однако она не набрала необходимого количества голосов. Геращенко обвинила в этом пропрезидентскую партию "Слуга народа", которая имеет большинство в парламенте. "Слуги" провалили [голосование за] публичность деклараций, как и декларирование советников офиса президента", - указала она.

27 июля Верховная рада приняла документ о возобновлении декларирования в условиях военного положения в первом чтении. 4 сентября послы Группы семи поприветствовали "прогресс" в восстановлении декларирования для чиновников. Однако уже 5 сентября перед голосованием во втором чтении выяснилось, что законопроект содержит норму, согласно которой доступ к реестру будет закрыт еще на год. Депутат Ярослав Юрчишин, обративший на это внимание украинских СМИ и общественности, заявил, что некоторые парламентарии "боятся показать свои доходы".

Позже Железняк также сообщил, что МВФ вновь требует от Украины возобновить налоговые проверки. Поэтому во вторник кабинет министров Украины одобрил новый законопроект о восстановлении всех плановых и внеплановых проверок, которые были прекращены из-за введения в стране военного положения. Далее законопроект должна рассмотреть Рада. Как пояснил Железняк, ранее парламент уже пытался возобновить проверки, однако в последний момент замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма настоял на поправке, из-за которой МВФ не засчитал требование выполненным.