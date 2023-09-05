В парламенте Швейцарии отказались от присоединения к группе REPO по санкциям против России

В REPO входят страны Группы семи, а также представители Еврокомиссии и Австралия

ЖЕНЕВА, 5 сентября. /ТАСС/. Комиссия по внешней политике Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии проголосовала против присоединения страны к международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), занимающейся поиском и заморозкой связанных с РФ активов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте швейцарского парламента.

"13 голосами против 10 при 1 воздержавшемся комиссия отклонила предложение о присоединении Швейцарии к группе REPO", поскольку, "по мнению большинства, техническое сотрудничество с этой целевой группой осуществляется удовлетворительно и присоединение к ней не принесет никакой дополнительной пользы", отмечается в сообщении.

REPO была создана в 2022 году. В нее входят страны Группы семи, а также представители Еврокомиссии и Австралия.