Мастер-план развития Анадыря предусматривает рост инвестиций в два раза к 2030 году

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов также отметил, что модернизация инфраструктуры ЖКХ позволит создать условия для введения до 2040 года 50 тыс. кв. м нового жилья

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Реализация мастер-плана развития Анадыря на Чукотке позволит создать 3 тыс. рабочих мест, благоустроить порядка 75% дворов на территории агломерации и добиться роста объема инвестиций в два раза. Об этом врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов.

"Реализация мастер-плана позволит добиться серьезных эффектов и результатов. Это рост в два раза валового городского продукта, рост инвестиций в два раза <…> к 2030 году, существенный рост заработной платы, создание порядка 3 тыс. рабочих мест и благоустройство 75% дворовых территорий городской агломерации", - сказал он.

Кузнецов также отметил, что модернизация инфраструктуры ЖКХ позволит создать условия для введения до 2040 года 50 тыс. кв. м нового жилья.

По его словам, мастер-план включает строительство несколько объектов, которые нужны жителям региона. "Это спортивный комплекс в Анадыре, спортивный зал в поселке городского типа Угольные Копи, многофункциональный реабилитационный центр в Анадыре, центр креативных индустрий в Анадыре, гостиница в поселке городского типа Угольные Копи. Благодаря созданию этих объектов рассчитываем, в округе снизится смертность, увеличится продолжительность жизни и увеличится количество людей, постоянно занимающихся спортом", - пояснил он.

При этом врио губернатора региона отметил, что поручение президента РФ Владимира Путина разработать и реализовать мастер-планы развития городов Дальнего Востока позволяет комплексно развивать регионы и создавать условия для комфортной жизни людей.