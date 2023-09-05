Путин поручил завершить модернизацию Жатайской судоверфи в Якутии

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил на совещании, что ее строительство должно завершиться в 2024 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Якутии договориться о завершении модернизации Жатайской судоверфи. Глава государства провел совещание по развитию дальневосточных городов.

"По Жатайской судоверфи я прошу коллег из правительства совместно с руководством Якутии принять меры по завершению первого этапа ее модернизации и при необходимости рассмотреть возможность передачи федерального пакета акций этого предприятия в собственность региона. Сейчас мы только что обсуждали это с вице-премьером, с руководителем региона, если все с этим согласны - нужно делать", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что при этом "на берегу нужно договориться о том, как это будем делать". "Безусловно, в случае такого решения на республику должна быть возложена ответственность за завершение реконструкции верфи", - пояснил президент.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил на совещании, что строительство Жатайской судоверфи в Якутии должно завершиться в 2024 году. Это же подтвердил глава республики Айсен Николаев.

На Жатайской судоверфи, которая должна обеспечить судами арктические реки Якутии, ежегодно будет выпускаться по десять судов для перевозок в рамках северного завоза. Объект строится на территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" при поддержке Минпромторга России и Минвостокразвития России. Проект реализуется по федеральной госпрограмме "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений".