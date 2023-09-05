Путин поручил кабмину помочь в создании овощехранилищ и теплиц в Магадане и Анадыре

Президент назвал это серьезной и масштабной для региона в целом задачей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству поддержать строительство и модернизацию теплиц и овощехранилищ в Магаданской области и на Чукотке.

"Для насыщения продовольственного рынка Анадыря и Магадана прошу правительство предоставить дополнительную поддержку для проектов по созданию и модернизации овощехранилищ и тепличных комплексов", - сказал Путин, подводя итоги совещания по реализации программы развития дальневосточных городов.

"Это не частная задача. Она серьезная и масштабная для региона в целом, чтобы к 2026 году удвоить объем выращивания овощей и ягод в защищенном грунте в Магаданской области и в Чукотском автономном округе в сравнении с уровнем 2022 года", - подчеркнул президент.

Кроме того, говоря о возрождении рыбного порта в Магадане, Путин заметил, что "нужно определить источники финансирования строительства гидротехнических сооружений и инженерной инфраструктуры в этом рыбном порту, чтобы не допустить снижения объема вылова рыбы в прибрежных водах, в том числе со стороны малых и средних предпринимателей".