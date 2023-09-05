Путин дал три месяца на подготовку планов развития дальневосточных городов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до конца года подготовить планы развития Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций. Глава государства подчеркнул, что в них обязательно должны войти строительство моста через реку Лена и обновление трассы "Колыма".

"Впереди большая работа по комплексному развитию дальневосточных городов - Анадырь, Якутск, Магадан, по формированию в них привлекательных условий для жизни людей и по созданию комфортной городской среды, по укреплению экономики и социальной сферы", - сказал глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов. По его словам, "к решению стоящих задач нужно приступать как можно быстрее".

"До конца текущего года необходимо подготовить и утвердить планы комплексного социально-экономического развития Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций до 2030 года, определить источники финансирования", - потребовал Путин. Он подчеркнул, что "надо учесть все аспекты этого дела", поскольку "начиная с 2024 года нужно работать".

Среди приоритетов, которые должны быть включены в план социально-экономического развития Якутской агломерации, президент назвал "меры по завершению строительства моста через реку Лена, установить срок окончания работ". "Бесконечно тянуть нельзя, мы знаем, что такое долгострой, знаем, как меняются ценовые параметры при этом долгострое", - пояснил глава государства.

На его взгляд, также "необходимо привести в нормативное состояние дорожное покрытие федеральной трассы "Калыма". "То, что на картинках нам показывали, то, что водители говорят, - так невозможно продолжать здесь экономическую деятельность", - указал президент.

"Необходимо ускорить строительство моста через реку Алдан в Якутии, определить конкретные сроки", - назвал еще одно направление работ Путин. По его мнению, "эти объекты инфраструктуры усилят транспортно-логистические возможности Магаданской области и Якутии, обеспечат круглогодичное транспортное сообщение на этих территориях".