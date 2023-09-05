Подмосковье экспортировало более 56 тыс. тонн мяса птицы за семь месяцев 2023 года

Наибольший объем поставок осуществляется в Китай, Белоруссию, Казахстан

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компании Московской области за первые семь месяцев текущего года отправили на экспорт более 56 тыс. тонн мяса птицы на общую сумму свыше $140 млн. Регион занимает первое место в России по объемам экспорта этой продукции, об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"За семь месяцев этого года из Подмосковья экспортировали 56,5 тысячи тонн мяса птицы на сумму $140,2 млн. Наибольший объем поставок осуществляется в Китай, Белоруссию, Казахстан. Эти показатели позволили занять первое место по объемам экспорта мяса птицы в стране", - привели в тексте слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.

Он добавил, что в этом году по ряду направлений зафиксирован существенный рост объема экспорта. В частности, увеличился экспорт в Узбекистан на 122%, Сербию - на 82%, Азербайджан - на 56%.