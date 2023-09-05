Wintershall Dea сократит 500 рабочих мест, в том числе из-за ухода из России

Компания также ликвидирует одну из своих штаб-квартир в Гамбурге, переведя 100 сотрудников в офис в Касселе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, заявила о сокращении 500 рабочих мест, 300 из которых в Германии, из-за изменений энергетического сектора и ухода компании из России. В рамках реструктуризации компания также сократит число членов правления.

"Мы меняем методы нашей работы и укрепляем наши международные бизнес-подразделения. Чтобы сделать это, мы должны предпринять трудный шаг по сокращению наших команд в Германии", - сказал глава компании Марио Мерен.

Точные планы сокращения рабочих мест в Германии будут согласовываться с производственными советами предприятий, а Wintershall Dea выделит €225 млн в III квартале 2023 года на реализацию планов по реструктуризации. Кроме того, компания ликвидирует одну из своих штаб-квартир в Гамбурге, переведя 100 сотрудников в офис в Касселе.

"Мы скорректировали нашу корпоративную стратегию в соответствии с изменениями энергетического сектора и нашим уходом из России, и сейчас мы соответствующим образом переориентируем нашу организационную структуру", - сказал Марио Мерен.

Также в состав будущего правления Wintershall Dea войдут всего три члена: председатель правления и главный исполнительный директор Марио Мерен, главный операционный директор Дон Саммерс и финансовый директор Пол Смит. Хьюго Дейкграаф, технический директор и член правления, покинет компанию с 30 ноября 2023 года. Его сферы ответственности будут переданы другим членам правления. Ранее состав правления уже был сокращен в текущем году в связи с уходом Тило Виланда, ответственного за регион "Россия, Латинская Америка" и транспортировку.

WIntershall Dea рассчитывает, что реструктуризация позволит сократить административные расходы на €200 млн в год, причем почти половина этой суммы будет приходиться на сокращение рабочих мест.

Об уходе Wintershall Dea из России

17 января Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию. Wintershall выйдет из активов в РФ в соответствии с действующими юридическими обязательствами и зафиксирует убыток в €5,3 млрд от деконсолидации совместных предприятий в России.

Глава компании Марио Мерен сообщал, что Wintershall Dea рассматривает все меры по минимизации ущерба от ухода из России, в том числе подачу исков к властям РФ. Он также заявлял, что компания изучает доступные варианты выхода из российских активов и вывозит персонал из РФ. При этом Мерен затруднился назвать конкретные сроки полного выхода из России, отметив, что "это будет долгий процесс".

Wintershall Dea, продолжая выход из активов в РФ, проводит полное юридическое отделение своего бизнеса за рубежом от предприятий в России, которое планирует завершить к середине 2024 года.

Wintershall Dea являлась одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2", выступает акционером оператора газопровода "Северный поток" (с долей в 15,5%), владеет 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент", а также вместе с "Газпромом" и австрийской OMV управляет совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение.