Путин поручил до 2026 года достроить Высшую школу музыки в Якутии

Президент вспомнил, что лично посещал эту школу музыки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 2026 года достроить комплекс зданий Высшей школы музыки в Якутии.

"Прошу правительство взять под контроль завершение строительства комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутии, чтобы талантливые ребята могли учиться в современных, комфортных условиях. Предлагаю установить срок ввода в эксплуатацию до 2026 года", - сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

Он вспомнил, что лично посещал эту школу музыки. "Производит невероятное впечатление, когда смотришь, как это все происходит в сложных климатических условиях", - добавил президент.