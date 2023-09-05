5 сентября, 15:46

Путин поручил до 2026 года достроить Высшую школу музыки в Якутии

Президент вспомнил, что лично посещал эту школу музыки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 2026 года достроить комплекс зданий Высшей школы музыки в Якутии.

"Прошу правительство взять под контроль завершение строительства комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутии, чтобы талантливые ребята могли учиться в современных, комфортных условиях. Предлагаю установить срок ввода в эксплуатацию до 2026 года", - сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

Он вспомнил, что лично посещал эту школу музыки. "Производит невероятное впечатление, когда смотришь, как это все происходит в сложных климатических условиях", - добавил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРеспублика Саха (Якутия)
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