В ДНР открыли после ремонта одну из главных дорог - трассу Амвросиевка - Мариуполь

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дорожники уложили более 250 тыс. тонн асфальтобетона, нанесли разметку, установили около 1 тыс. дорожных знаков, более 3 км бортового камня и порядка 2 км барьерного ограждения

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Движение по одной из главных транспортных артерий Донецкой Народной Республики - дороге Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь - открыли после ремонта, дорожники отремонтировали более 60 км трассы, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Для жителей новых регионов каждый построенный или восстановленный объект - это в первую очередь символ. Символ возрождения с помощью всей нашей большой страны. Сегодня после капитального ремонта торжественно открыли 62-километровый участок одной из главных транспортных артерий Донецкой Народной Республики - автодороги, которая соединяет Амвросиевку, Тельманово и Мариуполь", - написал Хуснуллин.

Он добавил, что дорожники уложили более 250 тыс. тонн асфальтобетона, нанесли разметку, установили около 1 тыс. дорожных знаков, более 3 км бортового камня и порядка 2 км барьерного ограждения. Для жителей близлежащих к дороге населенных пунктов организовали тротуары и поставили более 20 остановочных павильонов. На объекте круглосуточно работали более 700 человек, было задействовано 300 единиц техники.

"Капитальный ремонт 62-км участка завершен в рекордные сроки - за четыре месяца. Это стало возможным в том числе и потому, что компания "Мостовик" организовала производство асфальтобетона до 5 тыс. тонн в сутки из местных материалов. И теперь есть чему радоваться: прекрасное дорожное покрытие, разметка, знаки, ограждение - все по нормам и стандартам Российской Федерации", - написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как уточнил глава правительства ДНР Евгений Солнцев, для республики трасса имеет стратегическое значение: дорога способна пропускать порядка 7 тыс. грузовых и пассажирских автомобилей в сутки и связывает три района региона с Мариуполем. Передвижение по обновленной трассе будет комфортным и безопасным, а для аграриев упростит логистику и ускорит отгрузку сельхозпродукции.