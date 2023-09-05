План по уборке зернобобовых в Подмосковье выполнили почти на 70%

В регионе собрали около 30 тыс. тонн зернобобовых культур

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Почти 30 тыс. тонн зернобобовых культур собрали в Московской области, план по их уборке выполнен на 66%. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На сегодняшний день план по уборке зернобобовых выполнен на 66% - культуры убраны на площади 8,1 тыс. га. Валовый сбор составил 29,4 тыс. тонн, что на 14,6 тыс. тонн превышает показатели прошлого года, при средней урожайности в 36,4 центнеров на га", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В министерстве рассказали, что к настоящему времени горох убран на площади 8 тыс. га или 71% от плана. Валовый сбор составил более 29 тыс. тонн - это на 15 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Прочие зернобобовые убраны на площади 0,1 тыс. га или 11% от плана.