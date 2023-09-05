В Самарской области запустили производство аммиачной селитры для сельхозудобрений

Инвестиции в проект составили 5 млрд рублей

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Тольяттинское предприятие "Куйбышевазот" запустило новую установку по производству аммиачной селитры, которая используется аграриями в качестве удобрения. Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, технологическая линия не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2,3 тыс. тонн в сутки.

"Во вторник, 5 сентября, тольяттинское предприятие химической отрасли ПАО "КуйбышевАзот" открыло новую установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры. Получаемый продукт позволит удовлетворить потребность российских аграриев в удобрениях. Инвестиции в проект составляют 5 млрд рублей", - говорится в сообщении правительства региона.

Аммиачная селитра, получаемая на новом производстве, является одним из самых востребованных азотных удобрений среди российских аграриев. Продукцию уже отгружают для сельхозпредприятий, ведется отладка технологических режимов. Гендиректор компании Александр Герасименко отметил, что только за последние пять лет потребление минеральных удобрений в области выросло в два раза.

Открывшееся производство аммиачной селитры увеличит мощность выпуска продукции на треть, сообщил на открытии установки губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Каждое новое производство - это новые рабочие места, повышение уровня благосостояния людей. Даже новая установка, позволяющая увеличить мощность выпуска аммиачной селитры на треть, потребовала создания новых рабочих мест. Главное и то, что наше предприятие наращивают мощности и обеспечивает удобрениями не только предприятия Самарской области, но и Российской Федерации в целом", - сказал Азаров.

ПАО "КуйбышевАзот" - одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама, полиамида в России, СНГ и Восточной Европе. Производимая на заводе продукция поставляется в более чем 60 стран мира.