Россельхознадзор отметил важность более тщательной прослеживаемости молока из Белоруссии

Сергей Данкверт обратил внимание на совместные усилия государства и бизнеса, которые привели к росту безопасности производимого в России молока

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор отметил необходимость более тщательной прослеживаемости поступающего в РФ молока из Белоруссии. Об этом сообщило ведомство по итогам участия руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта в пленарной сессии IX международного молочного бизнес-форума ЕАЭС.

"Глава службы остановился на необходимости более тщательной прослеживаемости поступающего молока из Республики Беларусь. В результате структурных изменений значительного количества перерабатывающих предприятий в настоящее время в республике отсутствует информация о продукции при перемещении между компаниями внутри холдингов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россельхознадзор на встречах с белорусскими коллегами регулярно поднимает вопрос внедрения полной цепочки прослеживаемости продукции, которая давала бы понимание об объемах производства молока в республике и о тех товарах, которые отгружаются в Россию.

В сообщении ведомства добавляется, что Данкверт в своем выступлении обратил внимание на совместные усилия государства и бизнеса, которые привели к росту безопасности производимого в России молока.

Еще одной важной темой на сессии был незаконный ввод в оборот молока неустановленного происхождения. Так, в 2023 году наибольшие объемы нелегального ввода зафиксированы в Москве, Московской, Свердловской, Кемеровской областях.

"Для обеления рынка и формирования тем самым конкурентных условий и стабильных цен с 1 сентября 2023 года вступил в силу Федеральный закон об идентификации животных. Благодаря маркировке и учету скота в России появится полная картина производимого молочного сырья, объемы которого можно соотнести с товарным потоком на рынке", - отмечается в сообщении Россельхознадзора. Руководитель ведомства призвал бизнес-сообщество системно и продуктивно работать с региональными комиссиями по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.