Собрание акционеров ОГК-2 по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций пройдет 10 октября

Собрание состоится в заочной форме, реестр акционеров закрывается 15 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания ОГК-2 проведет собрание акционеров по вопросу допэмиссии 48,283 млрд акций 10 октября 2023 года, следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

Как уточняется в сообщении, общему собранию акционеров предлагается принять решение об увеличении уставного капитала компании путем размещения дополнительных 48,283 млрд обыкновенных акций на общую сумму 17,512 млрд рублей. Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

Собрание пройдет в заочной форме, реестр акционеров закрывается 15 сентября.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг") (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).