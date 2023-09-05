В ТПП считают, что вернуться к программе утилизации автомобилей можно через 3-5 лет

Первая госпрограмма утилизации автомобилей действовала в 2010-2011 годах и стоила бюджету 30 млрд рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ после консультаций с Минпромторгом определила потенциальные сроки возобновления программы утилизации автомобилей. Об этом сообщил ТАСС президент палаты Сергей Катырин.

"После консультаций с Минпромторгом мы определились со сроками, когда можно будет возобновить программу. Полагаем, что лучше всего это сделать через 3-5 лет, а пока сконцентрироваться на инвестициях, субсидиях и иных мерах поддержки развития промышленности", - сказал Катырин.

Ранее ТПП, не указывая сроков, предлагала реанимировать программу утилизации, в рамках которой давать скидку на покупку отечественных машин. Размер компенсации планировался на уровне 150-250 тыс. рублей за автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и 300-350 тыс. рублей за электромобиль.

Первая госпрограмма утилизации автомобилей действовала в 2010-2011 годах и стоила бюджету 30 млрд рублей. Утилизировались легковые и легкие коммерческие автомобили старше 10 лет, в обмен их владельцы получали сертификат на скидку в 50 тыс. рублей для покупки нового автомобиля по списку моделей, утвержденному Минпромторгом. В сентябре 2014 года в попытке остановить падение продаж программу возобновили. С учетом продления в 2015 году она безостановочно действовала 16 месяцев.