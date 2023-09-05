Силуанов: средства на проекты на Дальнем Востоке предусмотрены существующими программами

По словам главы Минфина, общий объем финансирования существующей программы по развитию Дальнего Востока за три года составляет 218 млрд рублей с учетом пересчетов в сторону увеличения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Предложения представителей дальневосточных городов по финансированию проектов должны укладываться в действующие программы и национальные проекты. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания были сказаны предложения от представителей дальневосточных городов Магадана, Якутска и Анадыря, например обсуждались "Рыбный порт Магадана", Ленский мост в районе города Якутск, а также обеспечение высокоскоростного интернета в Анадыре.

"Прозвучало много предложений. Вот они достаточно все финансово емкие. И поэтому хотел тоже обратиться к коллегам. Губернаторам, значит, эти предложения все соотносить с нашими возможностями. Все идеи, которые мы сегодня услышали, они во многом практически полностью соответствуют тем нашим программам, национальным проектам, которые мы реализуем. Это и дороги, и образовательные учреждения, и кампусы. Это все у нас предусмотрено в рамках программных назначений", - отметил Силуанов.

Вместе с тем министр подчеркнул, что общий объем финансирования существующей программы по развитию Дальнего Востока за три года составляет 218 млрд рублей с учетом пересчетов в сторону увеличения.

"Поэтому наше предложение - стараться уложиться в те проектные и программные инструменты, которые у нас есть, поскольку все эти предложения укладываются в эти направления. Программа Дальнего Востока - там есть единая так называемая субсидия. <…> Предложения выходят за, так сказать, рамки финансовых возможностей, потому что мы посчитали только то, что было оцифровано. Это почти 250 млрд рублей из федерального бюджета", - сказал Силуанов.