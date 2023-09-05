Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,14-1,17%

На фондовом рынке лидерами роста без новостей снова оказались акции Ашинского метзавода

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник пребывал в умеренной коррекции после недавнего роста. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, до отметки 3 264,43 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,17%, до 1 050,99 пункта. Курс доллара вырос на 1,03%, закрывшись на уровне 97,90 рубля, евро - на 0,22%, до 104,91 рубля, юань - на 0,07%, до 13,37 рубля.

"Индекс Мосбиржи достиг нового годового максимума 3287 пунктов, после чего умеренно откатился. В числе факторов поддержки - продолживший слабеть рубль и цены на нефть, которые сегодня тестировали уровни выше $90 за баррель марки Brent", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом внешний фон был слабым, зарубежные биржевые индексы преимущественно снижались. "Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР от Caixin в минувшем месяце сократился до минимума с начала года - 51,8 пункта. Это заметно ниже прогнозных 53,6 пункта и июльских 54,1 пункта. Аналогичный индекс PMI в еврозоне в августе отошел в область спада (менее 50 пункта), снижение показателя здесь также оказалось хуже прогноза", - добавил эксперт.

На фондовом рынке лидерами роста без новостей снова оказались акции Ашинского метзавода (+8,6%), лидерами понижения - акции ТМК (-3,7%) в связи с наступлением 5 сентября даты закрытия реестра для получения дивидендов.

Прогноз на 6 сентября

Текущая конъюнктура оставляет пространство для движения российского рынка вверх, считают в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 6 сентября - 3200-3300 пунктов, по курсу рубля к доллару - 96-99 рублей.

По прогнозу Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3200-3300 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 96-98 рублей, евро/рубль - в коридоре 104-106 рублей, юань/рубль - в интервале 13-13,5 рубля.

В США 6 сентября будут опубликованы данные по сальдо торгового баланса за июль и августовский индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг. В 21:00 мск будет обнародована "Бежевая книга" ФРС США, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах Штатов.