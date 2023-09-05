ООН продолжит работать над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что в организации выражают признательность Турции и всем странам, которые способствуют усилиям по разрешению сложившейся ситуации

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. ООН продолжит делать все возможное для обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Ему был задан вопрос, касавшийся переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. "Разумеется, мы знаем об этой встрече и выражаем признательность Турции и всем странам, которые способствуют усилиям по разрешению сложившейся ситуации. Со своей стороны мы, разумеется, продолжим делать все возможное, чтобы обеспечить экспорт украинского и российского зерна и удобрений на мировые рынки", - отметил Хак.