На Чукотке намерены запустить инкубатор для выращивания птицы до 2025 года

Врио губернатора региона Владислав Кузнецов сообщил, что это позволит сократить объемы завозной продукции из мяса птицы на 65%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый в Чукотском автономном округе инкубатор для выращивания домашней птицы будет запущен до 2025 года, что позволит на 65% сократить потребность региона в ввозимой продукции из мяса птицы. Об этом врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов.

"В 2024 году завершим создание птицефабрик, закроем на 100% потребность в яйце. До 2025 года запустим первый на Чукотке инкубатор для выращивания птицы и сократим объемы завозной продукции из мяса птицы на 65%", - сказал он.

В период с 2023 до 2028 года, по словам врио губернатора региона, планируется создать производство по глубокой переработке продукции морского зверобойного промысла и северного оленеводства. Это, как отметил Кузнецов, позволит расширить ассортимент и повысить качество продукции. К 2025 году намечено создание новых и модернизация имеющихся тепличных комплексов, что обеспечит рост производства овощей в два раза.

"Вопрос производства собственных продуктов крайне актуален для Чукотки. <…> Сельскохозяйственные проекты на северных территориях требуют индивидуальных мер поддержки не только на начальном этапе, но и в процессе эксплуатации производства. Рассчитываем на положительное решение по увеличению поддержки из средств федерального бюджета на этом направлении", - обратился врио губернатора к президенту России Владимиру Путину.

Кузнецов отметил, что пока продовольственная безопасность региона обеспечивается в основном за счет северного завоза - из других регионов страны на Чукотку завозится 80% необходимых жителям региона продуктов.