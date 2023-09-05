"Металлоинвест" выплатит дивиденды за I полугодие в размере 0,1002 рубля на акцию

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Акционер "Металлоинвеста" принял решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 0,1002 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 10.2 Устава Общества выплатить по результатам полугодия 2023 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,1002 рубля на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за полугодие 2023 года", - сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 сентября.

Чистая прибыль "Металлоинвеста" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2023 года снизилась по сравнению с таким же периодом годом ранее более чем в 3,5 раза, до 37,15 млрд рублей. Выручка уменьшилась в 1,5 раза, до 219,16 млрд рублей, себестоимость продаж снизилась до 106,6 млрд рублей.

О компании

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ.

Единственным акционером является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в ООО "ХК ЮэСэМ").