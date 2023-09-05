5 сентября, 17:16

Эрдоган пообещал жестче бороться с дороговизной жизни в Турции

Турецкий президент заявил, что годовая инфляция в августе выросла до 56%

АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Турции намерены жестче бороться с дороговизной жизни в стране в связи с увеличившимся в августе показателем годовой инфляции, которая достигла 56%. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехчасового заседания кабинета министров Турции.

"Тот факт, что годовая инфляция в августе выросла до 56%, говорит о том, что бороться с дороговизной жизни нужно еще более жестко. Безусловно, это долгий, трудный и кропотливый процесс. Мы как правительство, преодолевшее множество трудностей, искренне верим, что с божьей помощью поставим инфляцию на колени. Мы решительно реализуем программы по снижению инфляции", - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, завтра власти приступят "к реализации среднесрочного плана развития экономики, который готовился уже давно". 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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