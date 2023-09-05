В ООН считают маршруты поставок по зерновой сделке коммерческим вопросом

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак заявил, что важность открытия этих путей заключается в поддержании низкого уровня мировых цен на продовольствие

ООН. 5 сентября. /ТАСС/. Изначальные маршруты поставок зерна и продовольствия по зерновой сделке необязательно соответствовали конечным пунктам назначения, это вопрос коммерческих транзакций. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос, почему только часть украинского зерна шла развивающимся странам, несмотря на договоренности.

"Мы неоднократно говорили, что первоначальные пункты назначения необязательно указывают, куда в итоге идет продовольствие. Иногда они (грузы - прим. ТАСС) отправляются в европейский регион для переработки, а затем следуют в другие страны, - сказал представитель организации. - Напомню, это коммерческие транзакции. Это часть регулярного процесса".

"Кроме того, важность открытия этих путей заключается в поддержании низкого уровня мировых цен на продовольствие. Поэтому общее влияние на мировые продовольственные рынки является главным результатом этой инициативы", - полагает он.

Российская сторона неоднократно отмечала несоответствие хода реализации зерновой сделки ее заявленному гуманитарному характеру, а также указывала на серьезные проблемы с распределением грузов нуждающимся странам.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ранее России обещаний.