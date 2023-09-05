В 2023 году рост инвестиций в телеком-отрасль Астраханской области составит не менее 10%

В пресс-службе "Цифровой России" сообщили, что в регионе уже перевели 86 массовых социально значимых госуслуг и сервисов в электронный формат

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Ожидаемый рост инвестиций в телеком-отрасль Астраханской области в 2023 году превысит показатели прошлого года в 713 млн рублей минимум на 10% за счет снижения ставки по налогу на имущество IT-организаций до 1,1%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Цифровой России".

"В текущем году был принят закон Астраханской области "О налоге на имущество организаций", который в отношении имущества организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, устанавливал ставку по налогу на имущество организаций в размере 1,1%. Ожидаемым эффектом внедрения данной меры является поддержка телеком-отрасли и рост инвестиций в основной капитал организаций отрасли связи минимум на 10% к концу 2023 года. Напомню, что объем инвестиций в 2022 году составил 713,1 млн рублей", - приводит пресс-служба слова координатора "Цифровой России" в Астраханской области Станислава Махринского.

По его словам, к концу года также в регионе ожидается рост "среднесписочной численности работников IT-организаций на 3-5% по отношению к концу 2022 года". Кроме того, в Астраханской области осуществлен перевод 86 массовых социально значимых госуслуг и сервисов в электронный формат. Так, за первое полугодие текущего года астраханцами заказано более 7 млн государственных и муниципальных услуг, из которых 88% оказаны в электронной форме.

В 2022 году Дума Астраханской области одобрила поправки в региональный закон "О налоге на имущество организаций", направленный на поддержку организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций. Для них установлена ставка налога на имущество организаций в размере 1,1%, для компаний других сфер деятельности в регионе сохраняется ставка в 2,2%.

"Единая Россия" запустила партийный проект "Цифровая Россия" в 2022 году для содействия цифровизации страны. В частности, проект направлен на поддержку представителей IT-сферы, обеспечение безопасности пользователей интернета, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.