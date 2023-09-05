Компании МСП смогут получить меры поддержки ведомств в режиме онлайн

Предпринимателям станут доступны ресурсы Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэкономразвития и Минцифры

МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) от пяти министерств станут доступны на Цифровой платформе МСП.РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Предпринимателям станут доступны ресурсы пяти федеральных министерств - Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэкономразвития и Минцифры.

"По поручению председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина мы начали работу с федеральными ведомствами по размещению на платформе их мер поддержки. Ведем коммуникацию с Минпромторгом, Минсельхозом, Минтрудом об интеграции систем, а с Минэкономразвития в части туризма и Минцифры в рамках IТ-стартапов разрабатываем функционал внутри платформы. Чтобы малый и средний бизнес мог получить необходимые меры поддержки на одном ресурсе", - отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, интерес к отечественной цифровой платформе для малого и среднего бизнеса проявляют представители дружественных России стран.

Ядром Цифровой платформы МСП.РФ, упрощающим доступ к мерам господдержки, является цифровой профиль предпринимателя, отметил Исаевич. Совместно с Минцифры, ФНС, Банком России, Минэкономразвития было собрано более 1,2 тыс. категорий данных различных ведомств, чтобы освободить бизнес от предоставления сведений, которые и так уже есть у государства.

"Эти данные позволяют цифровой платформе самой адресно подбирать подходящие меры поддержки, проверять соответствие компании условиям получения каждой меры. С апреля этого года подано уже более 100 тыс. заявок на меры, которые были подобраны платформой после анализа цифрового профиля. Сейчас работаем над расширением перечня данных профиля", - добавил Исаевич.