Россия и Мьянма после 30-летнего перерыва возобновили авиасообщение

В Росавиации сообщили, что в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.

"Сегодня, 5 сентября 2023 года, в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено", - отметили в Росавиации.

Первый рейс в Новосибирске встречали водяной аркой, пассажиров приветствовали представители руководства Новосибирской области, аэропорта, Росавиации.

"Начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии. Также будет способствовать развитию бизнес-контактов", - отметили в Росавиации.