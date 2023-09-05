5 сентября, 18:11,
обновлено 5 сентября, 18:24

Россия и Мьянма после 30-летнего перерыва возобновили авиасообщение

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

В Росавиации сообщили, что в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

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Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.

"Сегодня, 5 сентября 2023 года, в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено", - отметили в Росавиации.

Первый рейс в Новосибирске встречали водяной аркой, пассажиров приветствовали представители руководства Новосибирской области, аэропорта, Росавиации.

"Начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии. Также будет способствовать развитию бизнес-контактов", - отметили в Росавиации.

  

Теги:
РоссияМьянма
© Информационное агентство ТАСС
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