США считают, что по зерновой сделке сохраняется возможность для дипломатии

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США ведут проработку альтернативных маршрутов экспорта продовольствия с Украины, хотя они и не смогут полностью заменить коридор через Черное море

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. США считают, что дипломатические возможности для возобновления зерновой сделки пока не исчерпаны. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"У нас нет причин полагать, что возможности для дипломатии исчерпаны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Госдепартамента при этом не стал комментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что Украине следует смягчить свою позицию. "Мы приветствуем усилия Турции и президента Эрдогана по возвращению России к зерновой сделке", - отметил он при этом.

Пател указал, что США одновременно ведут проработку альтернативных маршрутов экспорта продовольствия с Украины, хотя они и не смогут полностью заменить коридор через Черное море. "Я не буду раскрывать детали этих обсуждений, но мы прорабатываем их с нашими союзниками и партнерами", - сказал он.

Эрдоган, выступая 4 сентября на пресс-конференции в Сочи после переговоров с Путиным, сообщил, что Анкара совместно с ООН подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение. Путин в свою очередь заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей обещаний в рамках стамбульских договоренностей.